Kölner Befreiungsschlag im Cup

Die Tore zum ersten Sieg nach zuvor zehn Niederlagen aus zwölf Spielen erzielten Simon Zoller (35. Minute), Dominik Maroh (43.) und Christian Clemens (65.). Für die Hertha, bei der Fabian Lustenberger kurz nach der Pause ausgewechselt wurde und Valentin Stocker nicht zum Aufgebot gehörte, konnte Niklas Stark (69.) nur verkürzen.

Der Auswärtssieg zwei Tage nach der überraschenden Trennung von Geschäftsführer Jörg Schmadtke kam auch deshalb unverhofft, weil sich die Kölner mit dem Toreschiessen in den letzten Wochen überaus schwer getan hatten. Den Cup ausgeklammert, blieben sie in acht von zwölf Spielen ohne Torerfolg, mehr als einen Treffer brachten sie in keinem der Spiele zustande. Im Cup folgten auf das 5:0 gegen den Fünftligisten Leher Bremerhaven zum Saisonauftakt ein Sieg mit drei Toren gegen den Europa-League-Teilnehmer aus Berlin.

In einem weiteren Duell zweier Bundesligisten setzte sich Wolfsburg zuhause gegen Hannover 1:0 durch. Der 20-jährige Verteidiger Felix Uduokhai, einer der Gewinner unter Trainer Martin Schmidt und am letzten Wochenende beim 1:1 gegen Hoffenheim erstmals Torschütze in der Bundesliga, erzielte den Siegtreffer in der 49. Minute nach einer Standardsituation.

Dem VfB Stuttgart verlangte das Zweitliga-Schlusslicht Kaiserslautern mehr ab als erwartet, der Coup blieb aber aus. Unter anderem dank eines Treffers des Ex-Sitteners Chadrac Akolo setzte sich der Bundesligist 3:1 durch.

(SDA)