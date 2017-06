König Felipe weiht erstes Spanien-Gebäude von Renzo Piano ein

Ein Blickfang: In Santander wurde mit dem "Centro Botín" das erste vom italienischen Stararchitekten Renzo Piano entworfene Gebäude in Spanien eingeweiht. © Keystone/EPA EFE/PEDRO PUENTE HOYOS

Das erste vom italienischen Architekten Renzo Piano in Spanien entworfene Gebäude ist in Santander eingeweiht worden. Das Kunst- und Kultur-Zentrum «Centro Botín» wurde von König Felipe VI. am Freitag im Beisein des 79-jährigen Pritzker-Preisträgers von 1998 eröffnet.