Die königliche Familie auf dem Gang zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. Nur Königin Elizabeth II. fehlt - wegen einer Erkältung © Keystone/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Sorge um die Queen: Die britische Königin Elizabeth II. musste ihren traditionellen Gottesdienst-Besuch am ersten Weihnachtstag in Sandringham absagen. Die 90-Jährige leide noch immer unter einer starken Erkältung, teilte ein Sprecher des Buckingham-Palasts am Sonntag mit.