Königspythons geschmuggelt

Am Samstag haben Grenzwächter im Grenzraum ein Fahrzeug mit Schweizer Nummernschildern kontrolliert, das kurz zuvor über den Grenzübergang Diessenhofen in die Schweiz eingereist war. Im Kofferraum stellten die Beamten acht Königspythons in Styroporkisten fest.

Die Tiere sind artengeschützt. Für den Handel brauchen sie entsprechende Zertifikate sowie eine Bewilligung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Der Fahrer des Autos, ein 56-jähriger Deutscher, hatte diese Papiere nicht und gab an, dass er die Königspythons in der Schweiz züchte und verkaufen wollte.

(Gzw Reg II/red.)