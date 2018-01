Körpertemperatur von Astronauten steigt in Schwerelosigkeit

Astronauten können in der Schwerelosigkeit eine Körpertemperatur von bis zu 40 Grad haben, wie Forscher herausfanden. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP NASA

In der Schwerelosigkeit steigt die Körpertemperatur von Astronauten deutlich an. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Schweiss im Weltall nicht so gut verdampft wie auf der Erde.