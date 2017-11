KOF-Beschäftigungsindikator so hoch wie zuletzt vor Frankenschock

Gute Nachrichten für Arbeitnehmer in der Industrie: Erstmals seit Mitte 2011 planen wieder mehr Unternehmen einen Stellenaufbau als einen Stellenabbau. (Themenbild) © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Der Aufschwung in der Wirtschaft dürfte sich mehr und mehr in der Beschäftigung niederschlagen. Der KOF-Beschäftigungsindikator steht für das Schlussquartal dieses Jahres so hoch wie zuletzt vor dem Frankenschock.