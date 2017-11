Der Walliser Polizei ging an der Grenze zu Italien in Gondo VS eine Frau mit 52 Fingerlingen im Bauch ins Netz. (Symbolbild) © Keystone/Olivier Maire

Der Walliser Polizei ist Anfang Oktober an der Grenze zu Italien in Gondo VS eine 21-jährige Frau ins Netz gegangen, die 52 Fingerlinge mit Kokain im Bauch trug. Die 734 Gramm Kokain wiesen einen Strassenwert von rund 70’000 Franken auf.