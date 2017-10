Koks-Chauffeur schiesst Velofahrerin ab

Beim Fahrer des Lieferwagens vermutet die Polizei, dass er gekokst hat. © KAPO SG

In Sennwald fuhr am Dienstagmorgen ein Lieferwagenfahrer in eine Velofahrerin. Diese wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie mit der Rega ins Spital gebracht werden musste. Der Fahrer steht im Verdacht harte Drogen konsumiert zu haben.