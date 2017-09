Kollision fordert einen Verletzten

Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr in Begleitung eines 58-Jährigen mit ihrem Auto auf dem Höhiweg und bog rechts auf die Haagerstrasse in Richtung Buchs ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 65-jähriger Autofahrer auf der Haagerstrasse in Richtung Haag. Auf der Höhe der Kanalbrücke beabsichtigte er einen vor ihm fahrenden Lernfahrer zu überholen. Dabei übersah der 65-Jährige das Auto der 49-jährigen Autofahrerin, das auf die Haagerstrasse einbog. Es kam zu einer Frontalkollision zwischen beiden Autos.

(red./KapoSG)