Kolumbianische FARC-Rebellen wollen Minderjährige übergeben

FARC-Lager in der Übergangszone: Die Guerillaorganisation entlässt über 50 Minderjährige ins Zivilleben. © KEYSTONE/EPA EFE/SCHNEYDER MENDOZA

Im Rahmen des Friedensprozesses in Kolumbien will die linke Guerillaorganisation FARC über 50 Minderjährige aus ihren Reihen in das Zivilleben entlassen. Die Mädchen und Jungen würden in den kommenden Tagen dem Kinderhilfswerk UNICEF übergeben.