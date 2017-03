Komitee gebildet zur Rettung des Hauses von Charles-Ferdinand Ramuz

La Muette, das Haus, in dem der Schriftsteller Charles-Ferdinand Ramuz seine letzten 17 Jahre verbrachte, soll in ein kleines Museum im ehemaligen Büro plus drei Mietwohnungen umgebaut. Ein Komitee von Fachleuten will aber den Lebens- und Arbeitsraum als Ganzes konservieren. (Archivbild) © Keystone/LEO DUPERREX