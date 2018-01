Komitee sammelt für legales Kiffen

«Wir sind sehr glücklich, denn wir haben unser Ziel erreicht», sagt Nino Forrer vom Verein «Legalize it!». «Wir wollten bis Ende Jahr 100’000 Franken zusammen haben. Das haben wir erreicht.»

«20 Minuten» berichtete darüber, dass der Verein ‹Legalize it!› seinem Ziel, Cannabis in der Schweiz zu legalisieren, einen Schritt näher gekommen ist. Der Verein steckt schon inmitten der Vorbereitungen für die Unterschriftensammlung. Diese geht im April los. «Wir werden in 400 verschiedenen Ortschaften gleichzeitig mit der Unterschriftensammlung starten», sagt Forrer.

Unterstützung von CBD-Produzenten

Der Verein erhält von vielen Seiten Unterstützung, so auch von CBD-Produzenten. «Viele CBD-Produzenten sind auf uns zugekommen und wollen uns unterstützen. Nun können wir in einem Pop-Up-Store am Zürcher Limmatplatz während vier Monaten ihr CBD verkaufen. Der Erlös geht vollumfänglich in die Initiative.»

Breiter politischen Zuspruch

Auch in der Bevölkerung und politisch sei die Unterstützung gross. «Viele Menschen unterstützen unsere Idee. Auch politisch haben wir rein inhaltlich einen sehr breiten Rückhalt, vor allem bei den Jungparteien, und auch bis ins bürgerliche Lager», so Forrer.

Ab April beginnt die Unterschriftensammlung, für die der Verein 18 Monate Zeit hat. «Ich denke, wir werden die 100’000 Unterschriften sehr schnell zusammen haben», sagt Forrer. Nach dieser Frist kommt es noch auf Bund und Parlament an, wie schnell die Abstimmung vor das Volk kommt. «Wenn der Bundesrat noch einen Gegenvorschlag formuliert, dauert es natürlich länger. Ich denke, realistisch ist, dass die Initiative im Jahr 2020 vors Volk kommt. Aber im Idealfall schon 2019.»



(lak)