Komitee hält an RASA-Initiative fest

Das RASA-Komitee hält an seiner Initiative fest, bis das Parlament sich dazu geäussert hat. Im Herbst 2015 hatte das Komitee um Thomas Geiser (Mitte) die gesammelten Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht. (Archiv) © KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Das RASA-Komitee hält an seiner Initiative fest, die den Zuwanderungsartikel aus der Verfassung streichen will. Es will abwarten, wie sich das Parlament positioniert.