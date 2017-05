Jubeln für die Kameras: Südkoreas neuer Präsident heisst Moon Jae In. © KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN

Der linksliberale Moon Jae In ist am Mittwoch von der Wahlkommission in Seoul offiziell als Sieger der Präsidentenwahl bestätigt worden. Wie die Agentur Yonhap berichtete, erhielt Moon demnach 41,08 Prozent der Stimmen.