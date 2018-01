Die Christoph-Kolumbus-Statue im New Yorker Stadtteil Manhattan darf stehen bleiben. Kritiker sagen, dass der Entdecker Amerikas Ureinwohner misshandelt habe. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/BEBETO MATTHEWS

Eine Statue von Christoph Kolumbus darf am New Yorker Central Park stehen bleiben. Allerdings würden um die Statue am Columbus Circle herum Tafeln mit Infos zur Geschichte der Ureinwohner Amerikas angebracht, teilte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio mit.