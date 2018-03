Kommt die Radlerhose zurück?

Wer in den Neunzigern aufgewachsen ist, hat die knielangen, hautengen Beinkleider noch in bester Erinnerung – die Radlerhose. Doch wer denkt, das Style-Statement sei in der Mode-Hölle des letzten Jahrhunderts zurückgeblieben, ist falsch gewickelt – sie ist wieder da. Danke, Kim!

Neuer Sommertrend?

Internationale Top-Designer wie Dolce & Gabbana und Yves Saint Laurent haben sich das Nylon-Elastan-Mischgewebe für diesen Sommer vorgenommen. Eine logische Entwicklung im Hinblick auf das fortlaufenden Revival der Mode aus den Blütezeiten des Techno und Grunge. Dass eine Kardashian auf den Trend aufspringt, war somit bloss eine Frage der Zeit.

📸 BACKGRID A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Mar 23, 2018 at 2:30pm PDT

«Man wird eher ausgelacht»

Was Kim anzieht wird Trend – oder doch nicht? Zumindest in der Schweiz sieht die Influencerin Andrea Monica Hug keine Zukunft für die Radlerhose, wie sie gegenüber 20min.ch sagt. «Nicht jeder Trend muss zwingend in die Schweiz überschwappen. In L.A. kann das vielleicht funktionieren, bei uns in Zürich wird man eher ausgelacht.» Jenen, die trotzdem eine Radlerhose tragen wollen, rät der Zürcher Stylist Philipp Junker, die Radlerhose mit einem dicken Strickpullover oder einem luftigen Oberteil zu kombinieren. Allerdings funktioniere der Modetrend «eher bei sehr schlanken oder durchtrainierten kurvigen Körpern».

Dass sich der Modetrend «Radlerhose» bei Männern durchsetzen wird, sehen die Experten nicht. Diese sollen die körperbetonte Hose nur dann tragen, wenn es dem eigentlichen Zweck entspricht: auf dem Velo.

(red.)