«Kong: Skull Island» erobert Kinocharts

Der Abenteuerfilm mit Tom Hiddleston, Brie Larson und Samuel L. Jackson bei ihrer Erkundungsreise auf der unerforschten Insel Skull Island drängte damit den Action-Film «Logan – The Wolverine» auf den zweiten Platz ab.

Die Marvel-Comicverfilmung, in der Hugh Jackman zum letzten Mal als Superheld «Wolverine» mit den messerscharfen Krallen zu sehen ist, brachte knapp 40 Millionen Dollar in die Kasse. Damit kamen in zwei Wochen Laufzeit schon mehr als 152 Millionen Dollar zusammen.

Der raffinierte Horror-Thriller «Get Out» verdiente an seinem dritten Wochenende noch 21 Millionen Dollar dazu. Das reichte für den dritten Platz der Charts.

(SDA)