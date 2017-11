Kontaktgruppe zentrales Mittelmeer trifft sich in Bern

Auf Einladung von Bundesrätin Simonetta Sommaruga trifft sich heute in Bern die Kontaktgruppe zentrales Mittelmeer. An der Konferenz geht es um Massnahmen zum Schutz von Flüchtlingen. (Archivbild) © KEYSTONE/THOMAS HODEL

Ministerinnen und Minister aus 13 europäischen und afrikanischen Staaten nehmen heute Montag an einer Konferenz in Bern teil. Sie erörtern Massnahmen zum Schutz von Flüchtlingen und Migranten in Libyen und auf der Migrationsroute nach Libyen.