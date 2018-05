Konten von Partei früherer Farc-Rebellen in Kolumbien eingefroren

Kolumbien hat Gelder der ehemaligen Farc-Rebellen aufgrund von Unregelmässigkeiten bei der Parlamentswahl gesperrt. (Archivbild von 2016) © KEYSTONE/EPA EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

Die Konten der Partei der ehemaligen Guerillaorganisation Farc in Kolumbien sind aufgrund von Unregelmässigkeiten eingefroren worden. Das Vorgehen ordnete die nationale Wahlbehörde CNE am Donnerstag an.