Kontinuität herrscht in Chefetagen im deutschsprachigen Raum

Männerrunde beim WEF: Laut einer Studie schafften es 2016 weniger Frauen im deutschsprachigen Raum auf Chefposten. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Kontinuität auf den Chefsesseln im deutschsprachigen Raum: Die Fluktuation in der oberen Firmenetage ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2016 deutlich niedriger gewesen als in allen anderen Weltregionen.