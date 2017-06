Konzerte in Frauenfelds Gärten sollen Festival retten

Findet dieses Jahr wegen Lärmklagen nicht statt: Out in the Green Gardens Festival in Frauenfeld. © zvg David Hauser

Das diesjährige Out in the Green Garden Festival in Frauenfeld ist definitiv abgesagt. Grund dafür waren Anwohner, die sich über den Lärm aufgeregt haben. Die Veranstalter sammeln nun Unterschriften für Kultur in Frauenfeld.