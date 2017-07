Kopf-an-Kopf-Rennen: «Wonder Woman» wieder vorn

Gal Gadot in einer Szene von "Wonder Woman". Der Film hat am Wochenende vom 29. Juni bis 2. Juli 2017 in der Deutschschweiz erneut die Spitze der Kinocharts übernommen. (Archiv) © Keystone/AP Warner Bros. Entertainment/CLAY ENOS

«Wonder Woman» und «Transformers: The Last Knight» liefern sich in den Deutschschweizer Kinos ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor einer Woche lag «Transformers» vorn, dieses Wochenende wurde das Roboterspektakel von der Comicverfilmung «Wonder Woman» wieder knapp überholt.