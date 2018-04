Böögg prophezeit miesen Sommer

Der Sommer 2018 dürfte eher mies werden: Der Kopf des Bööggs explodierte am diesjährigen Sechseläuten erst nach über 20 Minuten. © Keystone/Ennio Leanza

20 Minuten und 31 Sekunden: So lange hat es am Montagabend gedauert, bis der Kopf des Zürcher Bööggs explodiert ist. Damit prophezeit der diesjährige Schneemann am Sechseläuten einen schlechten Sommer.