Kopfhörer explodieren auf Flug: Australierin leicht verletzt

Verkohltes Gesicht und versengte Haare: Einer Australierin explodierte während eines Fluges der Kopfhörer. © KEYSTONE/EPA AAP/ATSB/AUSTRALIAN TRANSPORT SAFETY BURE HANDOUT

Auf dem Heimflug aus China sind einer Australierin die Kopfhörer explodiert und in Flammen aufgegangen. Die Frau kam mit leicht versengten Haaren, Rauchspuren am Hals und im Gesicht sowie Brandblasen an der rechten Hand davon.