Kosovarischer «Kriegsflügel» schmiedet erfolgreich Koalition

Ex-UCK-Kommandant Haradinaj ist für viele Kosovaren ein Held, für einige jedoch ein Kriegsverbrecher. (Archiv) © KEYSTONE/AP/Visar Kryeziu

Drei Monate nach der Wahl ist die politische Blockade in dem fast nur noch von Albanern bewohnten Kosovo beendet. 62 von 120 Abgeordnete wählten am Donnerstag in Pristina einen Parlamentspräsidenten, womit die Volksvertretung funktionsfähig ist.