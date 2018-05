Kosovo schlägt Albanien

Bernard Challandes geniesst seine Rückkehr in den Zürcher Letzigrund © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

In einem Freundschaftsspiel besiegt Kosovo im Zürcher Letzigrund Albanien 3:0. Für Bernard Challandes war es in seinem dritten Spiel als Trainer des Kosovo eine Rückkehr in sein altes Heimstadion.