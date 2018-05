Was ist das Beste am Sommer? Dein kostenloses Saisonabonnement für das Freibad in deiner Nähe!

Eröffne zwischen dem 28. Mai und 8. Juni 2018 ein Jugendsparkonto oder Fondskonto oder ein Bankpaket UBS Generation und profitiere: Zur Begrüssung schenken wir Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren eine Saisonkarte fürs Freibad. In welchen UBS Geschäftsstellen du nach Eröffnung eines Jugendkontos (bis zum 15. Geburtstag benötigst du die Zustimmung deiner Eltern) erhältst und welche Freibäder teilnehmen findest du unter: ubs.com/sommeraktion.