Krach um Bauernhof in Benken geht in nächste Runde

Landwirt Niklaus Fischli möchte den Klettenseehof nicht verlieren. «Ich habe mir gewünscht, dass meine Frau und ich hier noch zehn Jahre weiter bauern können», sagt er gegenüber TVO. Die Ortsbürger von Benken sehen dies anders; sie möchten, dass Fischli den Hof verlässt.

Höchstgebot bei 450’000 Franken

An der Versammlung vom Mittwoch beschlossen sie, bis zum bitteren Ende mitzubieten, damit der Betrieb bald wieder der Ortsgemeinde gehört. Derweil liegt das Höchstgebot für den Klettenseehof bei 450’000 Franken. Aber nicht nur das Geld ist am Schluss entscheidend, sondern auch, ob man den Hof in Zukunft bewirtschaften kann.

Juristischer Streit endet in Selbstmord

Die aktuellen Diskussionen stellen nur einen kleinen Bruchteil des Streits um den Klettenseehof dar. Vor gut 20 Jahren verkaufte die Ortsgemeinde den Hof, behielt aber den Boden. Als der damalige Besitzer den Betrieb zehn Jahre später an Niklaus Fischli verkaufen wollte, mischte sich die Ortsgemeinde erneut ein. Sie war der Meinung, ihr stehe der Klettenseehof zu, da ihr ein Vorkaufsrecht zustehe. Es kam zu einer juristischen Auseinandersetzung. Das Ganze nahm ein trauriges, wenn auch nur vorläufiges Ende: Der Besitzer nahm sich das Leben.

Was die Ortsbürger vom Krach halten und wie Niklaus Fischli den Klettenseehof erobern möchte, erfahrt ihr im TVO-Beitrag.

(red.)