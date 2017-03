Kraft steht vor dem Gewinn der grossen Kristallkugel

Stefan Kraft hat gut Lachen © KEYSTONE/EPA COMPIC/PEKKA SIPOLA

Stefan Kraft gewinnt das Skifliegen in Planica mit Weiten von 243 und 240,5 m überlegen und steht vor dem erstmaligen Gewinn des Gesamtweltcups.Der 23-jährige Österreicher führt vor dem abschliessenden Springen am Sonntag mit 86 Punkten vor dem Polen Kamil Stoch, der am Freitag Fünfter wurde.