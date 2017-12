Kranke werden aus belagerter Region gebracht

Helfer des syrischen Roten Halbmondes beim Transport Kranker in Ost-Ghuta © KEYSTONE/AP SANA/UNCREDITED

Helfer haben in einem belagerten Rebellengebiet östlich von Damaskus damit begonnen, schwerkranke Menschen in Sicherheit zu bringen. Personen in «kritischer» Verfassung würden nun aus dem von Regierungstruppen umstellten Ost-Ghuta gebracht.