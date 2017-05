Krankenversicherer KPT verzeichnet 2016 einen Verlust

Die Krankenkasse KPT hat 2016 rote Zahlen geschrieben. (Archiv) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die Berner Krankenversicherung KPT hat 2016 einen Verlust von 14,2 Millionen Franken erlitten, nach einem Plus von 1,5 Millionen im Vorjahr. Die Leistungen in der Grundversicherung hätten deutlich zugenommen, teilte die KPT am Dienstag mit.