Krawalle bei Bauernprotesten in Athen

Mit Hirtenstöcken bewafnnete, randalierende Bauern in Athen © KEYSTONE/AP/THANASSIS STAVRAKIS

In Athen ist es bei am Mittwoch Protesten von Bauern gegen die Reformpolitik der griechischen Regierung zu Krawallen gekommen. Rund 1300 Bauern waren in der Nacht von Kreta angereist und zogen zum Landwirtschaftsministerium.