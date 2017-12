Krawatten-Protest gegen Regierungschef des Kosovo

Protest gegen die Gehaltserhöhung des Ministerpräsidenten: Hunderte Menschen hängten Krawatten am Zaun des Regierungssitzes in Pristina auf. © Keystone/AP/VISAR KRYEZIU

Aus Protest gegen die Entscheidung des kosovarischen Regierungschefs Ramush Haradinaj, sein Gehalt zu verdoppeln, haben hunderte Menschen am Dienstag Krawatten am Zaun des Regierungssitzes in Pristina aufgehängt.