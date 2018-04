Kreis nicht mehr Trainer beim EVZ

Im Rahmen der Saisonanalyse sei man gemeinsam mit dem 59-jährigen Deutsch-Kanadier Kreis «übereingekommen, die Zusammenarbeit nicht mehr weiterzuführen», heisst es im Communiqué des EVZ, der im Playoff-Viertelfinal gegen die nach der Qualifikation schwächer eingestuften ZSC Lions ausgeschieden war.

Der EVZ will sich als Ausbildungsklub langfristig an der Spitze etablieren. Hierzu hat er in den vergangenen Jahren mit dem Ausbildungskonzept The Hockey Academy und der Etablierung des eigenen Swiss-League-Farmteams EVZ Academy viel investiert.

Folglich haben der Einbau und die Förderung von jungen Athleten im Fanionteam eine grosse Bedeutung und führte in letzter Konsequenz zur Trennung mit Kreis” wie es im Communiqué weiter heisst.

Gemäss EVZ-CEO Patrick Lengwiler nimmt sich der Vereine die notwendige Zeit, um einen Nachfolger zu finden: «Wir suchen einen Headcoach, der gerne mit jungen Athleten arbeitet und diese weiterbringen will und kann.»

(SDA)