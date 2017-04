Kremlchef Putin und Millionen Russen feiern orthodoxe Ostern

Kremlchef Wladimir Putin (rechts) nahm an der traditionellen Liturgie mit Patriarch Kirill in der Moskauer Christus-Erlöser-Kathedrale teil. © KEYSTONE/EPA/YURI KOCHETKOV

Millionen Russen haben in der Nacht zum Sonntag orthodoxe Ostergottesdienste besucht. Kremlchef Wladimir Putin und Regierungschef Dmitri Medwedew nahmen an der traditionellen Liturgie mit Patriarch Kirill in der Moskauer Christus-Erlöser-Kathedrale teil.