Kriegsparteien rekrutieren Hunderte Kinder-Soldaten

Kämpfen statt spielen: Kinder im Jemen leiden besonders unter dem Konflikt. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/YAHYA ARHAB

Die Bürgerkriegsparteien im Jemen haben nach UNO-Erkenntnissen Hunderte Kinder als Soldaten rekrutiert. Insgesamt seien mehr als 1700 solcher Fälle gezählt worden, heisst es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des UNO-Menschenrechtsrates in Genf.