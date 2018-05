Kriegstheater: Kölliker ist «geschockt»

Sechsjährige Buben zielten mit Spielzeugpistolen aufeinander und posierten als Leichen: Am Sonntag wurde bekannt, dass Flawiler Primarschüler im März in Uttwil vor Ehrengästen aus Ankara eine Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg nachgestellt haben.

Der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker war «geschockt», als er auf die verstörenden Szenen aufmerksam wurde, sagt er zu TVO. «Wir stellen bei den Verantwortlichen mangelnde Sensibilität fest.» Eine solche Theaterinszenierung mit Kindern aufzuführen, sei «schwer verständlich».

Unterricht in Räumen des Kantons

Die Aufführung fand im Rahmen des von der türkischen Botschaft finanzierten Heimatkundeunterrichts statt. Der Kanton St.Gallen unterstützt das wöchentlich stattfindende Freifach insofern, dass er die Klassenzimmer zur Verfügung stellt.

«Stossend für den Kanton»

Nach dem Vorfall im März sind der Regierung die Hände gebunden, erklärt Kölliker. «Wir haben keine rechtliche Möglichkeit, jemanden in das Schulzimmer zu schicken.» Er will aber in Zukunft genauer hinschauen: «Sollten wir in Erfahrung bringen, dass in der öffentlichen Schule solcher Unterricht verbreitet wird, müssten wir sicher reagieren.» Solche Inhalte in den öffentlichen Räumen festzustellen, wäre «stossend für den Kanton», meint Kölliker.

So reagiert Menschenrechtsaktivistin Saïda Keller-Messahli auf die publik gewordenen Szenen:

