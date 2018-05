Nach sechs Jahren wieder in der Challenge: die Fussballer des SC Kriens © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Der SC Kriens kehrt nach sechs Jahren in die Challenge League zurück.Die vom ehemaligen Nationalspieler Bruno Berner gecoachten Luzerner machten den Aufstieg aus der Promotion League am vorletzten Spieltag mit einem 2:1 in La Chaux-de-Fonds perfekt.