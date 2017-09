Kriens-Luzern geriet gegen die physisch überlegenen Ukrainer zwischenzeitlich 13:18 in Rückstand, kämpfte sich aber wieder heran. Entscheidenden Anteil am Weiterkommen hatte der linke Flügel Adrian Blättler, der mit acht Toren der auffälligste Spieler der Partie war. Zudem überzeugten die Zentralschweizer erneut in der Defensive. Nächster Gegner ist Holstebro aus Dänemark. Um die Gruppenphase zu erreichen, müssen drei Qualifikationsrunden überstanden werden.

(SDA)