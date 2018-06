Kriminaltouristen an der Grenze gestoppt

In den letzten vier Wochen hat das Grenzwachtkorps im Rheintal in acht Fällen Kriminaltouristen gestoppt. In einem Fall wollte ein Engländer in Au einreisen. Bei ihm wurde eine vermutlich gestohlene Golfausrüstung im Wert von über 25’000 Franken gefunden. Ausserdem war er mit einem Einreiseverbot belegt und zur Verhaftung ausgeschrieben.

Auch ein Kosovare, gegen den ein Einreiseverbot gilt und der mehrmals unter falschen Namen wegen Einbruchdiebstahls verzeichnet ist, konnte angehalten werden.

In weiteren Fällen konnte bei der Ausreise aus der Schweiz gestohlene Bekleidung, Fahrräder sowie Sport- und Kosmetikartikel sichergestellt werden.

(EZV/red.)