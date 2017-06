Kristoffersen aus Training ausgeschlossen

Grund ist ein anhaltender Vertragsstreit zwischen dem Gesamtweltcup-Dritten und dem norwegischen Skiverband. Kristoffersen verweigert seit geraumer Zeit die Unterzeichnung eines so genannten «Läufervertrages», weil er dazu auf seinen individuellen «Helm-Sponsor» verzichten und das Logo eines Teamsponsors tragen müsste.

«Wir bemühen uns derzeit um einen Vertrag mit Henrik. Bis wir einig sind, trainiert er für sich allein», erklärte Verbands-Sportdirektor Claus Ryste gegenüber dem norwegischen TV-Sender NRK.

Ohne gültigen Läufervertrag darf der Bronze-Gewinner von Olympia in Sotschi im Weltcup und bei anderen offiziellen Wettbewerben nicht für Norwegen an den Start gehen. Laut dem Verband soll der 22-Jährige in der Vergangenheit schon mehrfach gegen Disziplinar- und Sponsoren-Regeln des Verbandes verstossen haben.

