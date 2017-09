Kiew-Verteidiger Domagoj Vida erzielte den einzigen Treffer in der 74. Minute nach einer Freistossflanke von Luka Modric per Kopf. Drei Runden vor Schluss können sich in der Gruppe I noch vier Teams direkt für die WM 2018 qualifizieren. Kroatien liegt mit 16 Punkten zwei Zähler vor der Ukraine und drei vor Island. Die Türkei folgt mit fünf Punkten Rückstand auf den Leader.

Die Partie in Zagreb hatte am Samstag wegen starker Regenfälle unterbrochen werden müssen.

(SDA)