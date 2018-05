Kubas Führung möchte Wirtschaftsreformen in Verfassung verankern

Der seit April dieses Jahres amtierende Präsident Kubas, Miguel Diaz-Canel, will eine Verfassungsänderung vor das kubanische Volk bringen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/DESMOND BOYLAN

Nach dem Wechsel an der Staatsspitze soll Kubas Wirtschaft weiter geöffnet werden. Die Regierung in Havanna kündigte am Montag eine Änderung der Verfassung an, um die Wirtschaftsreformen voranzutreiben und rechtlich zu verankern.