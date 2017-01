Kubas Militär ehrt Fidel Castro und andere Revolutionäre mit Parade

Star der Parade in Havanna: Eine Nachbildung der Jacht "Granma", mit der die ersten Revolutionäre vor 60 Jahren nach Kuba transportiert wurden, unter ihnen Fidel Castro und "Che" Guevara. © KEYSTONE/EPA AP POOL/DESMOND BOYLAN / POOL

In Kuba ist der verstorbene Revolutionsführer Fidel Castro mit einer grossen Militärparade geehrt worden. Militäreinheiten und Milizen marschierten am Montag auf dem Revolutionsplatz in Havanna auf.Die militärische Feier erinnerte einerseits an den 58.