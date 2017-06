Kühe Rocky und Nirvana zu gewinnen

Am 2. Juli 2017 treffen sich in Teufen die Bösen. Die besten Jungschwinger der Schweiz kämpfen um den Sieg. 350 Schwinger nehmen am Anlass teil.

Aber nicht nur unter den Schwingern gibt es einige nennenswerte Namen auch die Lebendpreise lassen sich sehen. So bekommt der Sieger des Appenzeller Kantonalschwingfests den Stier «Rocki». Der zweieinhalbjährige Original-Braunvieh-Riese wird von der Migros gespendet. Züchter und Besitzer ist Christian Graf-Jäger aus Teufen.

Auch aus Teufen stammt das Rind «Nirvana». Dieses wird von der Gemeinde Teufen gesponsert und bekommt der Zweitplatzierte. Für den dritten Schlussrang gibt es das Rindli «Genox-Boy», dieses kommt von der Lustmühle und gehört bis jetzt Hans Schiess.

Für den Viertplatzierten gibt es ein zehnjähriges Rindli mit dem Namen «Odora». Zu guter letzt kommen Jana und Jock. Das Ziegenpaar kommt aus Degersheim und gibt es ebenfalls zu gewinnen. Die Organisatoren erwarten rund 2000 Zuschauer.

(abl)