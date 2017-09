Küng im WM-Zeitfahren weit zurück

Verfehlte beim WM-Zeitfahren in Bergen seine Zielsetzungen deutlich: der Thurgauer Stefan Küng. © KEYSTONE/AP/Marit Hommedal

Stefan Küng (25. Platz) und Reto Hollenstein (40.) verlieren im WM-Zeitfahren in Bergen viel Zeit. Der Sieg in der 31 km langen Prüfung gegen die Uhr geht an den Niederländer Tom Dumoulin.