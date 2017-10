Kürbisse, Musik und schöne Autos

11. Berger Herbstmarkt mit Kürbiswettbewerb

Bereits zum 11. Mal findet am Samstag in Berg SG der Herbstmarkt statt. Der Anlass ist zu einer richtigen Tradition geworden. Ein Highlight dabei ist jeweils der Kürbiswettbewerb.

Halloween im Walter Zoo

Auch Tiere können Halloween feiern. Zumindest essen sie Kürbisse im Walter Zoo. Um zu wissen, ob sie dazu auch feiern, muss man schon selbst am Sonntag vorbei gehen. Verkleidete Kinder kommen zum halben Preis in den Zoo.

Plattentaufe Wassily im Palace

Am Samstag wird im Palace in St.Gallen geschwitzt. Der St.Galler Wassily tauft sein erstes Album «Liebesding».

Horror Halloween Party mit DJ Nadia Naas

Getanzt wird auch in Chur. Im Viva Club bringt Nadia Naas am Samstag den Laden bis um 4 Uhr zum kochen.

BandXost Frauenfeld

Im Kaff in Frauenfeld treten am Samstag sechs Bands beim BandXost gegeneinander an. Unbedingt hingehen: Wenn die Bands in einigen Jahren auf den ganz grossen Bühnen stehen, kann man sagen, dass man die schon lange kennt…

Oldtimermesse in St.Gallen

Am Sonntag wird auf dem Olma Gelände wieder Gas gegeben. Wer schöne Autos sehen will, sollte die Oldtimermesse besuchen.

Lichtbar in Rorschach

Vom 2. bis 8. November feiert der Kunstverein Rorschach die Lichtwoche. Bereits diesen Samstag eröffnet die Lichtbar. Sie ist danach täglich von 18 bis 22 Uhr offen.

Dies ist nur eine Auswahl an Events an diesem Wochenende. Wir sind uns absolut bewusst, dass es noch diverse andere Veranstaltungen gibt. Wir mussten aber eine Auswahl treffen. Willst du weitere Events empfehlen? Dann schreibt sie in die Kommentare.