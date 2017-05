Kuh kommt bei Scheunenbrand im Kanton Zürich ums Leben

Beim Brand einer Scheune in Unterstammheim entstand am Dienstag ein Schaden von rund einer Million Franken. Eine Kuh verlor in den Flammen ihr Leben. © Kantonspolizei Zürich

Tödliche Flammen: Beim Brand einer Scheune in Unterstammheim ZH ist am Dienstagnachmittag eine Kuh gestorben. Der Bauer konnte mehrere Tiere in Sicherheit bringen, erlitt dabei aber leichte Verbrennungen an den Unterarmen.