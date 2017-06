Kuh tötet Wanderin auf Tiroler Weide

Eine Kuh weidet auf einer Wiese in Gretschins. In den Tiroler Alpen wurde eine Wanderin von einer Kuh tödlich verletzt. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Eine Kuh hat am Mittwoch eine Wanderin in den Tiroler Alpen attackiert und tödlich verletzt. Die 70-Jährige sei mit einer gleichaltrigen Frau und zwei Hunden auf einer Weide in Erl bei Kufstein spazieren gegangen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA.