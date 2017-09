Kuhherde brennt bei Unspunnen durch

Diesen Kühen wurde es zum Schuss am Unspunnenfest zu bunt: An der Schlussvorführung in der Arena brannten sie durch. Nur der Stier blieb ruhig. © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

An der Schlussvorführung des Interlakner Unspunnenfests ist es am Sonntagnachmittag zu einem kleinen Zwischenfall gekommen. In der grossen Festarena brannte eine Kuhherde durch und sorgte für ein paar bange Momente.